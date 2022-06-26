- Это ягель, мох лишайника, которым у себя на родине питаются. Они его просто обожают. Мы привозим его с Севера, заказываем, больше он нигде не растет. В рационе северного оленя обязательно должен быть этот мох. Из Ханты-Мансийска в Уральск. Кто-то крутил пальцем у виска – северный олень и вдруг в Казахстане. Я больше скажу, северных оленей нет нигде в Казахстане. Прежде чем их привезти, поездила по оленьим фермам в России. Пожила там, поучилась, попрактиковалась. Возникло желание открыть кусочек Севера, что-то необычное. Это будут сказочные рога, Санта Клаус зимой, настоящие нарты, настоящие оленьи шкуры, настоящая упряжь. Всё это привезла оттуда. В этом году даже покатала деток. Научилась запрягать. Я сама запрягаю упряжь, сама управляю, - рассказала Надежда Гурская.

- Оказывается, у них нет верхних зубов, поэтому можно, не боясь, кормить. А внизу мелкие-мелкие, мельче, чем молочные зубы у деток. Две ванные полные и у нас здесь река, они с удовольствием плавают. Северный олень просто потрясающе плавает, - отмечает хозяйка фермы.

- Ежегодно северный олень сбрасывает рожки. Самцы скидывают с января по март месяц. Самочка – после родов. Вот рога наших оленей. Подходят к дереву и резким движением головы скидывают рожки, прямо под корень, и на 3-4-е сутки начинают расти панты. Северного оленя рог очень ценится – содержится пантокрин. Это удивительные животные. Потрясающая энергетика от них: что-то сказочное, необычное, доброе. Приезжают больные детки, общаются, обнимаются, целуются, они получают своего рода терапию, - рассказала Надежда Гурская.

Фото с сайта 24.kz Жительница ЗКО Надежда Гурская говорит, что изначально окружающие отнеслись скептически к тому, что в Казахстане можно разводить северных оленей. Но прежде чем привозить этих животных на Родину, женщина объездила оленьи фермы России.По образованию Надежда – кинолог. Опыт работы с домашними животными большой. Но с этими копытными приходится заново учиться всему. Чтобы северным оленям было не так жарко, возвела навесы и организовала так называемые поливалки. Но больше всего нюансов в питании оленей: в рационе предпочтительна лишь мягкая пища.Главное украшение оленя – это его рога. Растут они с молниеносной скоростью – до 2 см в сутки. Неокрепшие рога называются пантами. Они мягкие на ощупь. Панты у этого оленя выросли буквально за два месяца. И когда на голове образуется такая шикарная ветка, в конце зимы ее сбросят. Но что самое интересное – обладателями рогов именно у северных оленей являются не только самцы, но и самки. Например, можно увидеть, как появляются маленькие рожки у двухмесячного олененка. Это девочка, зовут ее Белла.В планах предпринимателя построить на территории фермы сказочный городок, чтобы дети могли не только покататься на оленьих упряжках, но и оставлять здесь письма Деду Морозу, а самое главное – дети должны поверить в сказку.