В области объявлено штормовое предупреждение. Гроза ожидается в ЗКО
  • 26 июня в Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +27..+29, ночью похолодает до +14..+16. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +35..+37 градусов, ночью +21..+23 градусов. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +25..+27 градусов. Ночью похолодает до +15..+17 градусов. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +33..+35 градусов, ночью опустятся до +25..+27 градусов. Ветер северо-восточный до 10 метров в секунду.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  