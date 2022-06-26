– Самая большая численность сайгаков в ЗКО. Там открыт Бокейординский резерват и Ащиозекский заказник для размещения сайги на их территории, но эти заказник и резерват по выводам ученых могут содержать порядка 250-300 тысяч голов, а западноказахстанская популяция сайги на сегодня составляет более 800 тысяч особей, - сказал министр экологии. - С 2016 года популяция сайги по Республике Казахстан не превышала 110 тысяч особей. На тот момент был введен мораторий на их отстрел, стал вопрос по сохранению и восстановлению популяции сайгаков в Казахстане.

Фото из архива "МГ" Самая большая численность сайгаков в Западно-Казахстанской области. Основная проблема, которую создают дикие животные, по словам министра экологии Сериккали Брекешева, они вытаптывают кроме пастбищных земель, земли сельхозтоваропроизводителей. Вопрос о ситуации с сайгаками задали министру экологии Серикали Брекешеву во время его визита в Актобе.Сейчас численность сайгаков дошла до 1 миллиона 318 тысяч, 800 тысяч из них обитают в ЗКО. Таковы данные аэроучета, проведенного недавно. Для регулирования численности сайгаков ученые ставят вопрос об изъятии порядка 80 тысяч голов, к этой работе приступят осенью. До этого будет изъятие для биологического анализа, определения болезней, то есть в научных целях, но сколько животных под это подпадет, пока не определили.