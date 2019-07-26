Подозреваемый состоит на учете в психоневрологическом диспансере, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". скриншот с видео Об этом сообщили в областной прокуратуре. По их сведениям,  подозреваемый, 1986 года рождения, вот уже девять лет -состоит на учете в психоневрологическом диспансере. После того, как его вчера разыскали, он помещен в диспансер с диагнозом  «эмоциональное неустойчивое расстройство личности». Тем временем, в полиции всё же проводится  досудебное расследование по статье «Хулиганство». Пострадавшую девушку направили  на судмедэкспертизу. Напомним, мужчина на рынке ударил девушку. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА