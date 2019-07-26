Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, в ходе проведения ОПМ «Көкнәр-2019» на территории дачного участка у местного жителя были обнаружены растения зеленого цвета со специфическим запахом в количестве 25 кустов. - Согласно заключению экспертизы изъятые кусты являются растениями рода «Конопля», относящиеся к наркотическим средствам. 29-летний парень выращивал их в горшках для домашних цветов, в клумбах и ухаживал за ними. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 300 УК РК - "Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества", - отметили в полиции. Стоит отметить, что с начала проведения ОПМ на территории области сотрудниками полиции выявлено 74 уголовных правонарушения, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.