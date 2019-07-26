Молодая женщина в 2014 году, взяв с собой 6-летнюю дочь, уехала в Сирию. Оттуда вернулась с еще одной дочерью. Экспертиза установила, что дочь ее родная, дети сейчас находятся на попечении бабушки. Зарину Акмалаеву доставили в Актобе из Сирии в ходе операции «Жусан». Как сообщил прокурор Бауыржан Кали, Зарина Акмалаева исповедовала ислам радикального толка, направленный на пропаганду терроризма и возбуждение религиозной розни, умышленно, с целью воздействия на сознание других верующих людей, распространяла аудио, - и видеоролики радикального и экстремистского характера, с использованием сетей коммуникаций с прямым умыслом совершила тяжкое преступление против мира и человечества. В мае 2014 года она под воздействием своих единоверцев вылетела в Астану, оттуда в Турцию, откуда перебралась в Сирию. Оттуда присылала по ватсап сообщения с призывами к джихаду. Зарина Акмалаева признала свою вину и заключила процессуальное соглашение. 26 июля специализированный межрайонный суд Актобе приговорил Зарину Акмалаеву к 5 годам лишения свободы. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.