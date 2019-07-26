Призыв принять участие в субботнике Гали Искалиев опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Как сообщил глава региона, экологическая очистка в нашей области стартует в субботу 27 июля. Субботник будет проведен в рамках республиканской экологической акции #Birge #TazaQazaqstan. – Уважаемые жители региона! Природа нашей области красива и разнообразна, регион считается одним экологически чистых в стране. Но, чтобы и дальше любоваться красотами родного края, нужно содержать в чистоте нашу землю.  В рамках поддержки республиканской экологической акции #Birge #TazaQazaqstan, которая началась в г. Нур-Султан, призываю жителей нашего региона присоединиться к этой акции и принять активное участие в наших субботниках. Экологическая очистка в нашей области стартует 27 июля, то есть в эту субботу, - написал Гали Искалиев. Во время субботников от бытового и прочего мусора планируется очистить прибрежные зоны реки Урал, Большого и Малого Узеня, Чагана, Деркула, Илека, Утвы, озера Шалкар, Едильсор, Рыбный Сокрыл и другие. – На таких субботниках каждый из нас должен показать пример бережного отношения к природе и поучаствовать в уборке своего двора, улицы, сквера, парка, а также на территориях своих предприятий и учреждений. Экоакции будут проводиться на постоянной основе каждую неделю. Наша общая задача – сохранить красоту родного края в чистоте и целостности, призвать граждан к содержанию своего двора, улицы, села, города в чистоте, сформировать экологическую культуру молодежи.  Природа – наш родной дом, в котором должно быть чисто, уютно и светло. Ведь только вместе и сообща мы можем сделать наш регион еще лучше! Давайте вместе очистим от мусора берега наших рек и озер, чтобы достойно гордиться красивыми, зелеными, комфортными и чистыми природными местами отдыха в нашей области! - рассказал глава региона.