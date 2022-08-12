- Большая часть произведённого в стране сахара закуплена крупным оптовым поставщиком, в действиях которого усматриваются признаки изъятия товара из оборота обращения, результатом чего стало повышение рыночных цен на сахар до 700-800 тенге, в то время как завод-производитель реализует его по 420-450 тенге. В конце каждого месяца у компании образовывался остаток, который позволил бы частично удовлетворить спрос в отдельных регионах страны, - сообщили в пресс-службе премьера.

Председатель агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин напомнил, что основной объём сахара в стране производят четыре завода, расположенные в Жамбылской и Алматинской областях.Для изменения ситуации предлагается ужесточить контроль за субъектами рынка в части реализации ими минимальных партий сахара (60 тонн) через товарную биржу, обязать импортеров также осуществлять реализацию сахара через биржу и рассмотреть вопрос выделения оборотных займов для заводов-производителей на приобретение сырья. Смаилов поручил агентству по защите и развитию конкуренции продолжить расследование в отношении компании по признакам нарушения антимонопольного законодательства.