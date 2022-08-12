- Горожанам и гостям мегаполиса рекомендуем соблюдать меры предосторожности и временно воздержаться от парковки автомобилей в местах их проведения. Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации. В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нем в ТОО по телефонам: 378-06-48 (добавочный 1014), 378-06-62 (добавочный 1013) или 109, - отметили в коммунальной компании.

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Шагабутдинова –Кожамкулова – Тимирязева – Розыбакиева.

Ауэзовский, Алмалинский и Алатауский районы: Толе би – Райымбека – Яссауи – Емцова.

Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского;

Алмалинский и Жетысуский районы: Сейфуллина – Тобаякова – Абылай Хана – Богенбай батыра – Муратбаева – речка Есентай – Макатаева;

Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина – Рыскулова –Жангильдина – Иссыкская – Райымбека – Куратова – Коперника – Гоголя;

Алмалинский и Бостандыкский районы: Казыбек би – Панфилова – Сатпаева – Байтурсынова; Панфилова – Абая – Сейфуллина – Тимирязева – речка Есентай – Гоголя;

Бостандыкский район: Аскарова – микрорайон Мирас – санаторий «Алматы» – Саина – Аль-Фараби – микрорайон Казахфильм – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – микрорайон Алмагуль – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – М. Ганди – Назарбаева;

Медеуский район: Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендыкулова – Аль-Фараби – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД;

Бостандыкский район: Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – Аль-Фараби – микрорайон Алмагуль; микрорайон Орбита – Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – речка Большая Алматинка – Утепова – Жарокова – Басенова.

Алатауский район: посёлок Аққайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа;

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Тлендиева – Варламова – Жандосова – Айманова.

Ауэзовский район: Абая – Рыскулова – Яссауи – Гайдара - речка Большая Алматинка.

Алатауский район: Монке би – Б.Момышулы – Ф.Онгасыровой – микрорайон Зерделі.

Алатауский район: Монке би – Б.Момышулы – Райымбека – Ф.Онгасыровой;

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Байзакова – Тимирязева – Утепова – Розыбакиева.

Наурызбайский район: Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алтын- Алаш.

Ауэзовский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Толе би – Сатпаева – Ашимова – Гайдара.

Наурызбайский район: Жуалы – Сабденова – Алтын орда – Райымбека.

Алмалинский и Жетысуский районы: Макатаева – Бокейханова – Рыскулова –Сейфуллина;

Ауэзовский район: Улугбека – Куанышбаева – речка Большая Алматинка – Рыскулбекова – Саина.

Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Алтынсарина – Яссауи.

Алатауский район: Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Н. Данченко;

Алмалинский район: Ш.Чокина – Карасай батыра – речка Большая Алматинка – Емцова – Райымбека.

Алмалинский район: Карасай батыра – Розыбакиева – Райымбека – Шарипова; Карасай батыра – Гайдара – Райымбека – Масанчи;

Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека – Бродского – Рыскулова – Сейфуллина и по улице Ботаническая.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе «Алматинские тепловые сети» предупредили об испытаниях с восьми районах.Потребителям горячее водоснабжение полностью сохранят.