- Я многодетная мама, у меня пятеро детей. Старшая - 10-летняя Инжу, затем 8-летний Ерасыл, 6-летний Мерей, 4-летний Жанторе и восьмимесячный Муса. Мы живём семьёй в дачном обществе «Речник» вместе со свекровью. Никогда не думала, что меня коснётся такое....Третью беременность я проходила легко, сама родила, всё хорошо, без осложнений. Нас выписали из роддома и я радовалась как растёт и развивается наш Мерей. Сын рос как по книге, вовремя сел, пошёл, хорошо питался, развивался, уже в годик он ходил на горшок. Конечно, из уст только звучало «мама» и «папа», но мы этому не придавали особого значения, потому что старшая дочка заговорила в пять лет и она полностью здоровый ребёнок, - рассказывает многодетная мама.

- Когда ты впервые встречаешься с такой ситуацией, это очень сложно, поверьте. Я не допускала даже мысли, что с сыном что-то не так. Родители всегда успокаивали меня, но я замечала по поведению, что у ребёнка есть отклонения. Он перестал ходить на горшок, он всё больше и больше сторонился детей, ему важно было находиться одному, у него пропал обращенный взгляд, не развивалась речь. Как тяжело было принять все это, - говорит со слезами на глазах Марал. - Я плакала ночами, и думала, лишь бы мой сынок ушёл из жизни раньше, чем я. Я просто настолько сильно внутри переживала, как он сможет прожить без меня, кто ему поможет, кто его будет обслуживать, ведь он сам этого сделать не сможет. Мысли о том, что он может попасть в дом инвалидов, если меня не станет, просто съедали изнутри. Прошло время, я обошла все больницы и всех лекарей города. Поняла, что нужно верить в медицину и лечить сына научным способом. Сейчас уже прошла депрессия, я смирилась и без ума от своего сыночка. Люблю его таким, какой он есть. На самом деле, радуюсь и горжусь его каждым достижением. Сейчас мы посещаем Центр аутизма «Асыл Мирас» и в свои шесть лет он многое умеет, самостоятельно кушает, ходит в туалет, для нас это уже счастье, - делится мама Мерея.

- Я всегда раньше пролистывала сборы и если была хоть какая-то лишняя копейка, отправляла. Но никогда не думала, что сама окажусь на этом месте и попрошу открыть сбор на лечение сына. Мы среднестатистическая семья. Муж работает в ТЭЦ, зарабатывает 210 тысяч тенге в месяц, потом ещё калымит. Но эти деньги уходят на кредиты, которые брали на строительство дома на даче и авто, чтобы возить сына на реабилитацию. Делать это на автобусе ну крайне тяжело. Люди не понимают, почему он может кричать и прыгать в общественном транспорте. Но на жизнь не жалуемся. Сейчас стоит вопрос о его лечении, скопить самим нам не удастся. Время не терпит. Сейчас сожалею, что потеряла целый год, не веря в болезнь сына. Ну а теперь я связалась с зарубежными клиниками в Германии, Китае, Израиле, Грузии, США. Самый оптимальный вариант - это поехать в Грузию для трансплантации собственных стволовых клеток костного мозга. Это поможет сыну в развитии. Связывалась с теми, кто уже прошёл такую процедуру, говорят очень помогает. Врачи обещают, что после лечения у ребёнка начнет развиваться речь, появится понимание, нормализуется сон. Сейчас он может просто бежать на дорогу и ему неважно, что навстречу едет машина, залезть в окно и пытаться спрыгнуть, у него отсутствует чувство страха, абсолютно. У него не нормальный сон, подъём в четыре утра. Мы по очереди дежурим со свекровью, конечно, устаём. Ребёнок должен быть под постоянным присмотром, - говорит Марал.

Марал Каиршиева с сыном Мереем. Фото Медета МЕДРЕСОВА 28-летняя Марал Каиршиева сейчас уже спокойно вспоминает тот период, когда узнала, что её сын болен - у него аутизм. Тогда она пролила немало слез, пережила тяжёлую депрессию.Когда Мерею исполнилось три года, его мама стала замечать за ним, что он всё больше и больше становится замкнутым. Тогда женщина успокаивала себя, что с сыном всё хорошо, тем не менее обратилась в ПМПК (психолого-медико-педагогическая), где поставили предварительный диагноз - аутизм и направили в центр психического здоровья. Ещё год мама Мерея тешила себя надеждами, а потом обратилась к врачам, где диагноз подтвердили.Женщина говорит, никогда не думала, что ей придётся обратиться за помощью к людям. И стыдно, и неудобно, но ради сына она готова на всё.Такая процедура в медицинском центре имени Мардалеишвили в Тбилиси стоит 7,2 миллиона тенге. Приглашение с клиники пришло на октябрь этого года. Женщина верит в то, что у них всё получится. К слову, мама Мерея предоставила документы, подтверждающие диагноз, и сейчас занимается оформлением инвалидности.