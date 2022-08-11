По данным «Казгидромета», днём 12 августа в ЗКО ожидается сильная жара до 37 градусов. Аномальная жара ожидается в ЗКО На большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди.
  • В Уральске синоптики прогнозируют грозу. В дневное время температура воздуха составит +33..+35 градусов, ночью похолодает до +17..+19. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +36..+38 градусов, ночью +20..+22 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +30..+32 градусов. Ночью похолодает до +15..+17 градусов. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +32..+34 градусов, ночью опустятся до +24..+26 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
