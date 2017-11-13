В ДТП, которое произошло 11 ноября в районе остановки Вторая база, погибла мама двоих детей Евгения Бондаренко, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". У погибшей Евгении БОНДАРЕНКО остались две дочери 6 и 8 лет. Как рассказала двоюродная сестра погибшей Евгении Юлия ЗУБАКИНА, в тот вечер девушка вышла в аптеку за лекарством для своей дочери. - У дочери Жени началась гнойная ангина и она пошла в аптеку за лекарствами. Именно в тот момент ее сбила насмерть машина. Нам до сих пор непонятно, почему нам сообщили о ее смерти ближе к полуночи, ведь сбили ее в 9.30 вечера. Почему ее телефон никто не брал? Почему не отвечали на звонки с ее телефона? Как нам рассказали очевидцы, она переходила дорогу по пешеходному переходу. Но, наверное, как и во всех громких делах правдивых свидетелей в этом деле не найдется, - рассказала Юлия. По словам родственников погибшей, Евгения была в разводе со своим супругом. -Хоть они были в разводе, однако оставались в хороших отношениях. У Жени уже давно нет мамы, остался только отец. Ее дети еще не знают, что мамы не стало. Они каждый день спрашивают, почему мама не приходит и не звонит. Сейчас детей забрал к себе отец, теперь он их будет воспитывать, - сквозь слезы говорит тетя Евгении Татьяна БОНДАРЕНКО. Сестра Евгении также рассказала, что мужчина, сбивший ее сестру, приходил с извинениями. - Водитель, который сбил мою сестру, приходил с извинениями, выражал свое соболезнования. Но Женю теперь не вернуть. Мы до сих пор в это не можем поверить, что ее нет в живых. Она была очень добрым и светлым человеком. Он должен быть наказан по закону, он лишил человека жизни. Никакие деньги не заменят того, что дети остались без мамы, - рассказала Юлия. Напомним, наезд на пешехода произошел 11 ноября на проспекте Евразия в районе остановки Вторая база. Девушка от полученных травм скончалась на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 ч. 3 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Uw4NS1Fzl4A Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА