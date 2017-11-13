19 ноября все мировое сообщество отметит День памяти жертв ДТП. Именно этой дате дорожные полицейские Атырау решили посветить акцию по сдаче крови. - В акции приняли участие 30 сотрудники ДПС, в общей сложности с утра они сдали 12 литров крови. Акция является ежегодной, атырауские полицейские принимают в ней активное участие, - сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области. По словам директора Центра крови Жангирхана БАХОНОВА, для медучреждения это очень большая поддержка в плане пополнения банка крови. - Таким образом полицейские не только способствуют снижению количества аварий на службе, но и проявляют гражданскую ответственность, помогая пострадавшим, - рассказал Жангирхана БАХОНОВ. Сообщается, что стать донором для людей, пострадавших в авариях, могли лишь полицейские, свободные от дежурства.