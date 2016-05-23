Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу суда ЗКО. Иллюстративное фото с сайта politeka.net Иллюстративное фото с сайта politeka.net Из материалов дела известно, что гражданин РФ с целью приобретения спиртного незаконно пересек на лошади государственную границу Республики Казахстан из Российской Федерации, расположенную вблизи с.Астафьева Зеленовского района ЗКО. - Суд признал иностранного гражданина виновным по ст.392 ч.1 УК РК - "Умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан" и назначил наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения, с выдворением за пределы Республики Казахстан сроком на 5 лет, - сообщили в пресс-службе суда ЗКО. При назначении наказания суд принял во внимание отсутствие материальной возможности оплатить штраф.