23 мая АО "Жайыктеплоэнерго" начало плановое отключение горячей воды в городе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в АО "ЖТЭ", с 23 мая начались последние плановые гидравлические испытания тепломагистралей № 2, 3 и 5. - Без горячей воды остались дома, расположенные по улицам Деповская, Алмазова, Кердери, Маншук Маметовой, Молдагуловой, Локомотивной и Курмангазы. Также те дома, которые находятся в районе железнодорожного вокзала, завода Омега, СОШ № 22, пивзавода и проспекта Евразия, - сообщила начальник ПТО Нина АБИЛОВА. - Гидравлические испытания тепловых сетей начнутся 24 мая, а воду отключили для подготовительных работ. Если никаких порывов не будет, то воду включат уже на следующий день после опрессовки. Также Нина АБИЛОВА отметила, что на сегодняшний день без горячей воды остались 305 жилых домов и 13 социальных объектов. - Кроме того, в четырех многоэтажках микрорайона Северо-Восток нет горячей воды из-за капитального ремонта водопровода, - пояснила начальник ПТО АО "ЖТЭ".