В конференции приняли участие аким Казталовского района ЗКО А.Шыныбеков, руководитель администратор судов по ЗКО Н.Кажганов, преподаватели и студенты высших учебных заведении области. Конференцию открыл руководитель департамента Булат Исаков, он остановился о работе государственной службы, отметил значение государственной службы в развитии страны. С докладом «О порядке поступления на государственную службу, о порядке прохождения, испытательном сроке при поступлении на государственную службу» выступил заместитель руководителя департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции по ЗКО М.Нуртазин. Аким Казталовского района ЗКО А. Шыныбеков рассказал студентам о карьерном продвижении на государственной службе на принципах меритократии. Также на тему продвижении кадров и их отбора в аппаратах судов области выступил руководитель департамента администратор судов ЗКО Н.Кажганов. А также, на тему:«Образованное поколение – гарантия стабильности будущего» выступил руководитель управления профилактики коррупции департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции по ЗКО Б.Хайруллин . Со стороны участников конференции вузов на тему: «Взаимодеиствие государственных органов и вузов при трудоустройстве на работу студентов» выступила старший преподаватель ЗКГУ им. М.Утемисова магистр юридических наук А.Есенгазиева и студент ЗКАТУ им. Жангир хана С.Амангалиева на тему «Ожидание в будущем карьерного продвижение студентов» Со стороны участников конференции были заданы вопросы, на которые были даны исчерпывающие ответы.