Сельскохозяйственную продукцию по сниженным ценам можно будет приобрести 18 ноября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото РСК Ярмарка, приуроченная ко Дню работников сельского хозяйства, пройдет в эту субботу, 18 ноября, в микрорайоне Нурсая, перед зданием коммунального рынка «Сарайшык», с 8.00 до 14.00. Здесь можно будет приобрести товары местных сельскохозяйственных товаропроизводителей по доступным ценам. Камилла МАЛИК