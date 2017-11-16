В этом году городские коммунальщики установили несколько остановок нового образца. В их числе и павильон, находящийся напротив здания административной полиции. Нетрудно заметить, что на самой остановке невозможно находиться. Асфальт раскололся на куски. И эта неприглядная картина встречает пассажиров уже в течение не одной недели. - Как всегда сделали некачественно. Скоро пойдет снег, остановку заметёт и люди начнут падать. Это ремонт по-уральски, - говорит пенсионерка Надежда ВАСИЛЕВСКАЯ. Житель города Сакен АЙТУГАНОВ также недоволен состоянием асфальта на остановке. Мужчина также добавил, что павильоны очень маленькие, с крыши течет вода на головы людей, а скамейки рассчитаны всего на пару человек. Стоит отметить, что реконструкция участка улицы Гагарина обошлась бюджету в сумму 386 млн тенге. Но работы на объекте до конца не завершены. - Сейчас из-за плохих погодных условий устранить недоделки не представляется возможным. Остановку приведем в порядок в будущем году, - пояснил главный специалист отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Уральска Серик ГАЛИЕВ. Ремонт автобусной остановки и подъездных путей к улице Гагарина перенесен на более поздний срок.