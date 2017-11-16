Западно-Казахстанскую область посетил министр по делам религий и гражданского общества Нурлан ЕРМЕКБАЕВ. На совещании с его участием были обсуждены вопросы финансирования НПО, а также их работа. По словам Нурлана ЕРМЕКБАЕВА, в Казахстане существует единая база, где есть сведения обо всех неправительственных организациях, действующих в республике. - В Западно-Казахстанской области на сегодняшний день около 200 НПО до сих пор не подали сведения о себе. Хочу отметить, что те неправительственные организации, кто не зарегистрирован в единой базе, не могут принять участие в конкурсах на госсоцзаказы, - пояснил министр по делам религий. Также Нурлан ЕРМЕКБАЕВ заявил, что в 2016 году в ЗКО на финансирование НПО было выделено 617 миллионов тенге, в 2017 - около 800 миллионов тенге и в 2018 году планируется еще увеличить эту сумму. Между тем, как рассказал руководитель управления внутренней политики по ЗКО Бакытжан НАРЫМБЕТОВ, основная проблема развития НПО - финансовая неустойчивость. Затем идут потребность в обмене опытом с другими международными НПО, отсутствие собственного помещения и нехватка кадров. - Рекомендуется создать единый информационно-консультативный, образовательный, методический центр, который будет заниматься развитием неправительственных организаций региона, а также взаимодействием госорганов с НПО. В 2018 году планируется создать гражданский ресурсный центр, который будет оказывать консультативные услуги, организовывать работу всех НПО в области, выпускать методические пособия и проводить ярмарки социальных проектов, - заявил Бакытжан НАРЫМБЕТОВ. К слову, в совещании приняли участие руководители крупных НПО области - гражданский альянс, "Ак Отау", "Байтерек" и другие. Ресурсный центр - центральное учреждение, в котором имеется информация, оборудование, можно получить рекомендации и пройти обучение представителям той или иной клиентской группы.