63-летняя Надежда ЖАКСАЛИКОВА не могла пройти медкомиссию для подтверждения инвалидности в Уральске, так как она гражданка России. Выехать в соседнее государство женщина также не может, так как уже несколько лет прикована к постели, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Женщина состоит на учете как инвалид в Российской Федерации с 2008 года. Доверенность на получение пособия была оформлена на ее брата. Однако в этом году срок доверенности закончился, и выясни лось, что оформить новую здесь, в Уральске, не так-то просто. Дочь женщины-инвалида Оксана говорит, что пособие матери было единственным доходом в их семье. По словам Оксаны, на протяжении нескольких лет она не может устроиться на работу, потому что ей нужно ухаживать за своей матерью. - Все это время мы жили на пособие по инвалидности, но с сентября этого года доверенность по получение пособия закончилась. В настоящее время моя мама находится в тяжелом состоянии, она прикована к постели уже третий год. Для того чтобы пройти медицинскую комиссию, ей необходимо ехать в РФ, но этого она сделать не сможет, боюсь, что умрет по дороге, - пояснила Оксана. В департаменте комитета труда, социальной защиты и миграции сообщили, что для того чтобы пройти переосвидетельствование по инвалидности, гражданке России Надежде ЖАКСАЛИКОВОЙ необходимо получить вид на жительство в РК. Дочь Надежды неоднократно обращалась за помощью в посольство России, но безрезультатно. По словам женщины, после публикации статьи на сайте портала "Мой ГОРОД", ей позвонили из прокуратуры и пообещали помочь. - Прокуроры пообещали помочь в сложившейся ситуации. Понимаете, когда я приходила в поликлинику и пыталась договориться с врачами о прохождении комиссии на дому, никто на это не соглашался. А денег на частную медицинскую помощь у меня нет.  По указанию прокурора в поликлинике мне предоставили все необходимые справки, мы смогли пройти экспертизу. Потом прокуратура ЗКО предоставила совершенно бесплатно грамотного юриста, который мне объяснил весь процесс получения документов. Теперь я, наконец, подала в суд, чтобы получить опекунство над мамой и подтвердить ее инвалидность, - отметила Оксана. Оксана выражает огромную благодарность прокурору Сапарбеку НУРПЕИСОВУ и Алие ДЕНИЗБАЕВОЙ за оказанную ими помощь. - Выражаю огромною благодарность прокурору области Нурпеисову Сапарбеку Айтуовичу, а также Денизбаевой Алие Едресовне за оказанную помощь в оформлении и подаче для суда, а также за  рассмотрение документов для моей мамы - инвалида 1 группы. Спасибо вам огромное за то, что вы есть, что помогаете людям в таких ситуациях! Спасибо вам за вашу доброту и отзывчивость! Я желаю вам творческих успехов, здоровья вам и вашим близким и всего самого наилучшего! Спасибо вам за то, что вы не бросаете людей в трудную минуту! - пожелала Оксана.