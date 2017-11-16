Иллюстративное фото с сайта Forbes.kz Инструменты финансовой и нефинансовой поддержки предпринимательства обсудили сегодня, 16 ноября, в ходе бизнес-конференции в Атырауской области. Порядка 10 представителей международных финансовых институтов рассказали о преимуществах различных программ поддержки субъектов МСБ, активно действующих в регионах страны. Спикеры отметили положительную тенденцию роста числа предпринимателей в Атырауской области. По их словам, это связано с эффективной реализацией государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2020». Если в прошлом году региональным координационным советом было одобрено 89 новых проектов, в этом году их число выросло до 172, благодаря этому в регионе было создано 811 новых рабочих мест. В этом году сумма субсидий по кредитам в рамках данной программы составила 12,6 миллиардов тенге. Кроме того, в рамках программы субъекты МСБ получили государственные гранты и гарантии. Хорошее подспорье начинающим предпринимателям оказывают и местные власти, выделяя из регионального бюджета средства на микро кредиты сельским предпринимателям. - Из местного бюджета по инициативе акима области были выделены средства для льготного микрокредитования проектов малого и среднего бизнеса в размере 600 миллионов тенге. Надеемся, что сегодняшняя встреча даст новый толчок развития для бизнеса Атырауской области, - рассказала заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области Гульзада КАИРГАЛИЕВА. Отметим, что число новых проектов, реализуемых по программе «Дорожная карта бизнеса-2020» в этом году превысило прошлогодние показатели на 93%.