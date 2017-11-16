Сегодня, 15 ноября, в здании партии "Нур Отан" прошло совещание с представителями неправительственных организаций области и правоохранительных органов, которые обсудили профилактику работы экстримистских организаций. По словам лидера филиала партии ОСДП Кадиши МУКАНОВОЙ, участники организаций нетрадиционных религиозных течений неохотно разговаривают с сотрудниками правоохранительных органов. - Даже когда мы, представители неправительственных организаций, разговариваем с жертвами домашнего насилия, они без протоколов, фото и видео рассказывают очень много подробностей, буквально раскрываются перед нами. Так почему бы нам не встретиться и с участниками данной незарегистрированной организацией баптистов и не провести беседу. Спросить у них, почему эти 15 человек вступили в эту организацию, какие причины их на это побудили, - заявила Кадиша МУКАНОВА. По итогам встречи руководители неправительственных организаций решили, что в скором времени при содействии отдела по борьбе с экстремизмом и терроризмом департамента внутренних дел Западно-Казахстанской области проведут встречу с представителями незарегистрированных религиозных организаций. Напомним, что ранее в казахском драматическом театре прошла республиканская научно-практическая конференция "Религия и национальная история". Участие в ней приняли министр по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан Нурлан Ермекбаев и аким области Алтай Кульгинов, а также известные ученые и теологи из Атырау, Актау, Актобе, Алматы и Астаны. Целью дискуссии назвали рассмотрение практических вопросов профилактики религиозного радикализма, а также обозначение роли и места традиционных религиозных ценностей в формировании патриотизма у молодежи и сохранения стабильности в обществе. Так, Нурлан Ермекбаев заявил, что одна из причин религиозного радикализма - именно отрицание традиционных национальных ценностей и слепое подражание экстремистам.