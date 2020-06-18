Тржанова Айымгуль Максотовна родилась 2 августа 1975 года в п.Калмыково Тайпакского района. Образование, специальность (квалификация), лицензии: • Западно-Казахстанский гуманитарный университет (1997) Специальность «Учитель истории» • Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова (2004) Специальность «Юрист» Трудовой стаж: • Учитель истории ОШ № 4 города Аксай; • Главный специалист отдела внутренней политики Бурлинского района; Руководитель отдела спорта и культуры Бурлинского района; • Руководитель отдела образования Бурлинского района (09.2005-09.2016); • Аким города Аксай (09.2016-12.2016); • Руководитель отдела записей актов гражданского состояния Бурлинского района (10.2018-08.2019); • Руководитель управления образования Западно-Казахстанской области (08.2019-06.2020); Руководитель отдела образования Бурлинского района (с 17.06.2020).Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
