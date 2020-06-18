Она вернулась в Бурлинский район, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО назначена руководитель управления образования Фото из архива "МГ" Как стало известно, Тржанова Айымгуль Максотовна приказом исполняющего обязанности руководителя управления образования ЗКО назначена руководителем отдела образования Бурлинского района. Руководитель управления образования ЗКО Айымгуль Тржанова была назначена на эту должность в августе прошлого года. На этом посту она сменила Шолпан Кадырову, которая возглавляла управление образования с осени 2017 года. В начале недели выяснилось, что Айымгуль Тржанова в скором времени планирует перейти на другую работу. - В данное время я в отпуске, но планирую переход на другую работу в другой город. Это мое решение. Я благодарна своему руководителю, Гали Нажемеденовичу за нашу совместную работу, - сообщила Айымгуль Тржанова в телефонном разговоре с корреспондентом "МГ". Следует отметить, что в сентябре 2016 года Айымгуль Тржанова была избрана акимом Аксая. Однако уже в декабре 2016 года была отстранена от должности за административное взыскание. Тогда общественники Бурлинского района писали письмо в Генпрокуратру РК в защиту Тржановой.
Тржанова Айымгуль Максотовна родилась 2 августа 1975 года в п.Калмыково Тайпакского района. Образование, специальность (квалификация), лицензии: • Западно-Казахстанский гуманитарный университет (1997) Специальность «Учитель истории» • Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова (2004) Специальность «Юрист» Трудовой стаж: • Учитель истории ОШ № 4 города Аксай; • Главный специалист отдела внутренней политики Бурлинского района; Руководитель отдела спорта и культуры Бурлинского района; • Руководитель отдела образования Бурлинского района (09.2005-09.2016); • Аким города Аксай (09.2016-12.2016); • Руководитель отдела записей актов гражданского состояния Бурлинского района (10.2018-08.2019); • Руководитель управления образования Западно-Казахстанской области (08.2019-06.2020); Руководитель отдела образования Бурлинского района (с 17.06.2020).
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.