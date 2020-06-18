Как сообщили в пресс-службе акима области, по состоянию на 17 июня в ЗКО было выявлено 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией. У 11 пациентов были отобраны лабораторные анализы в связи с контактом с ранее выявленными больными, у 15 человек были взяты пробы на анализы по эпидпоказаниям, еще у троих - с профилактической целью. Три пациента являются жителями Теректинского района, один - Таскалинского и еще один - Жанибекского района, а остальные 24 являются жителями Уральска. – По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19, госпитализированы в инфекционный стационар. Выявлены лица, контактировавшие с больными, взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются. Всего в области выявлен 1041 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровели - 670 человек.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.