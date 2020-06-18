Анна Ермольчева У Анны Ермольчевой есть муж и 4-летний сын. Глава семьи работает в области медицины, а Аня после рождения ребенка находится в декретном отпуске и занимается его воспитанием. Молодая мама рассказывает, что еще год назад у нее были планы, мечты, цели, которые они хотели воплотить в реальность. Но с мая прошлого года ее начали мучить сильные головные боли, когда она выходила на солнце. - Как только я выходила на прогулку с ребенком, мне становилось плохо: учащенное сердцебиение, потемнение в глазах, в ушах гул, ощущение сдавленности в висках. Я не понимала, что происходило, казалось, что вот-вот я потеряю сознание, - рассказывает Анна. - Потом начались проблемы с желудком, ужасное жжение внутри, как-будто у меня там реально что-то горит. Появилась повышенная температура, которая держится по сей день, - рассказала женщина. Со слов Анны Еромольчевой, она начала очень быстро худеть, буквально сохла на глазах, если год назад весила 70 килограммов, то сейчас - 55. Тогда молодая мама решила обратиться за помощью к врачам, в частные клиники. - Просто у нас вечная проблема: чтобы пойти в поликлинику и пройти какого-нибудь специалиста - уйдет немало времени, то врачей нет, то запись на недели вперед. Я прошла, наверное, всех гастроэнтерологов в нашем городе. Назначили лечение, а мне от него становилось только хуже. Гинеколог лечил меня по своей части, маммолог - по своей. Пила таблетки горстями, но только по назначению, - делится Анна. Женщина рассказывает, что спустя полгода после появления первых симптомов, у нее случился приступ и ей вызвали скорую помощь. - Я стояла и мыла посуду, вдруг у меня начались резкие опоясывающие боли в области живота. Ощущения были, будто мне разрывают спину на части. Наверное, эту боль можно сравнить с болью, которую испытывают женщины при схватках. Я вся пожелтела, на ногах появились синяки. С такими симптомами медики меня не госпитализировали, а просто отправили по месту жительства в поликлинику №4, - плача рассказывает Анна Ермольчева. Супруг Анны в тот же день решил самостоятельно отвезти ее в городскую многопрофильную больницу, потому что, по словам ее мужа, она уже теряла сознание из-за кислородного голодания. - В больнице у меня не смогли даже взять кровь из-за дефицита железа. Потом медики поставили мне капельницу с физраствором и отправили домой, - отмечает Анна Ермольчева. - На следующей день мы поехали в поликлинику №4, там мне вкололи препарат для повышения железа в крови, от этого у меня очень сильно начала гореть вся кожа и переливаться на солнце, как у змеи. Снова адские ощущения, будто меня окунули в кипяток. И так десять дней под системами в стационаре. Женщина отмечает, что она обращалась в Облздрав с жалобой, после чего врачи собрали консилиум. Однако там все посчитали, что все это ее выдумки. Молодая мама говорит, что спустя еще две недели ее стало рвать желчью, поднялась температура до 41 градуса. В этот раз скорая помощь госпитализировала пациентку в Областную многопрофильную больницу, где ей сделали укол анальгина с димедролом. Поставили диагноз - пиелонефрит и воспаление мочевого пузыря. После чего отправили на стационарное лечение. - После курса антибиотиков у меня стала идти пена изо рта. Тогда я махнула рукой и молча ушла, у меня не было сил доказывать врачам, что все болит, - плача говорит Анна. - Прошла МРТ (магнитно-резонансная томография), выяснилось, что у меня протрузии всех позвоночных дисков и грыжа. Нейрохирург отметил, что от грыжи таких симптомов, как у меня, не может быть. Анна обошла всех узких специалистов, ей ставили диагнозы: панкреатит, холецистит, воспаление желчного пузыря, колит, предъязвенное состояние желудка, воспаление и кисты в женских органах, а также кисты в грудях. - Откуда у девушки в 26 лет может быть такой букет заболеваний, - задает вопрос Анна. - Я от отчаяния поехала в Самару, думала, ну хоть там помогут, а зря, оставила там 50 тысяч рублей и никакого толку, нашли лишь еще одну болячку - аденому в гипофизе, кисты в малом тазу и выпад кишечника в забрюшную полость. С этим заболеванием должен работать эндокринолог и онколог. Я прошла пять разных эндокринологов, но никто мне не помог из них. Знакомая подсказала сделать КТ ( компьютерная томография) и МРТ щитовидной железы. Наконец-то в апреле этого года рентгенолог частной клиники нашла у меня два патологических узла на срезах щитовидной железы и поражение паращитовидной железы. Потом я обратилась в поликлинику №4 за направлением в онкологию. Анна говорит, что готова бороться за свое здоровье до последнего ради маленького сына. - В онкологическом центре онколог не посчитал это серьезным заболеванием. Эти срезы в щитовидке не возможно увидеть на УЗИ, ну а биопсию проводят с помощью этого аппарата. Мне поставили диагноз - доброкачественное образование. При этом они отмечают, что физиологически в эти узлы невозможно попасть, - отметила пациентка. После всех мытарств по больницам, женщине удалось в мае этого года "выбить" квоту на диагностику онкологических заболеваний через ПЭТ/КТ (позитронно-эмиссионная и компьютерная томография) в Алматы. - Двое суток добирались до Алматы. Опять в другом городе врачи допускают ошибку и не захватывают во время анализа часть головы, где находится гипофиз. Тут нужен хороший эндокринолог. Я нашла такого в Алматы, но, к сожалению, она не смогла установить диагноз по этому скудному описанию ПЭТ КТ. Но по ее предположениям, аденома в гипофизе - злокачественное образование и только поэтому идет сбой всей системы в организме. Хотя наши врачи твердят, что она доброкачественная. Чтобы это утверждать, они должны взять пункцию из аденомы, из щитовидной железы, из паращитовидной железы, из лимфатических узлов. Сейчас уже идут накопления в лимфатических узлах, в подмышечной области, в паховой области, в подшейной, в подчелюстной, - говорит Аня. - Мне на ПЭТ КТ сказали, что нейроэндокринные опухоли на этом аппарате не будут видны. Там же, в Алматы, девушка побывала у специалистов из Онкологической клиники и Института онкологии и радиологии, но и там ответ один: ищите хорошего эндокринолога. После этого снова был собран консилиум в поликлинике №4, на котором было решено отправить Анну Ермольчеву на обследование у местных специалистов. Стоит отметить, что за год на консультации врачей она потратила более миллиона тенге. Сейчас Аня при каждом приступе просит мужа посидеть с ней. Она считает, что совсем скоро ее не станет. - Я очень много плачу, я хочу жить. Это крик души, помогите мне остаться со своим сыном и мужем на этой земле. Я не живу, я существую. Когда мы приехали из Алматы, сын обнял меня и закричал: "Ура, наша мама вылечилась!" А что я могла ответить, конечно согласилась со своей крохой. Я при нем не плачу, ухожу в другую комнату. За сыном ухаживает свекровь, за что я ей очень благодарна, - поясняет девушка. Анна Ермольчева говорит, что единственный шанс на жизнь - отправиться на обследование в Корею, чтобы установить правильный диагноз, как только откроют границы. Для этого ей нужны деньги, которые семье собрать самостоятельно не под силу. - Чтобы пройти обследование, нужно собрать около 6 тысяч долларов США. И еще 24 тысячи долларов на лечение всех моих патологий, - плача говорит девушка. - Я прошу всех неравнодушных помочь мне, я прошу у вас шанс на жизнь. Мне так хочется жить и видеть, как растет мой сын. Журналисты отправили запрос в управлении здравоохранения ЗКО. В ведомстве ответили, что у пациентки Анны Ермольчевой по результатам проведенного обследования было выявлено образование, была проведена биопсия под контролем УЗИ, по результатам которой получено заключение о наличии доброкачественного коллоидного узла. Также в ведомстве отметили, что биопсия щитовидной железы проводится под контролем УЗИ, специализированным врачом в Областном онкологическом диспансере. - Пациентка обратилась в медучреждении в ноябре прошлого года. Для уточнения поставленного диагноза был проведен осмотр профильных специалистов и проведены обследования, затем Анна Еромольчева получала лечение в дневном и круглосуточных стационарах. По решению консилиума узких специалистов запланирована телемедицина с НИИ кардиологии и внутренних болезней в Алматы, где будет определена дальнейшая тактика лечения, после чего медицинская документация будет направлена в республиканские клиники. Стоит отметить, что повторный консилиум проводится для динамического наблюдения пациентки, - заверили в управлении. Также в облздраве пояснили, что по данным осмотра нейрохирурга и данных МРТ головного мозга аденомы гипофиза у пациентки не установлено. К слову, по области работает 19 эндокринологов и при отсутствии данного специалиста в медорганизации они работают по совместительству и субподряду в других поликлиниках.