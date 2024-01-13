45 тысяч человек с начала года изменили данные о составе семьи в ЗКО

Как сообщили в пресс-службе "Правительство для граждан" за 2023 год в документы было внесено 89 тысяч изменений. В начале января 2024 года 45 тысяч человек запросили актуализацию данных, преимущественно для подтверждения состава семьи и внесения информации о детях.

— Актуализация сведений производится по заявлению заинтересованного лица. Если актовая запись имеется в информационной системе «ЗАГС», услугодатель вносит изменения в течение двух рабочих дней. Если в информационной системе нет записей, которые могли бы стать основанием для корректировки, срок оказания услуги продлевается не более чем на пять рабочих дней, — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что информирование о составе семьи необходимо для получения важных сообщений и социальных услуг. Полные и точные данные обеспечивают государству реальную демографическую картину, что способствует эффективному планированию инфраструктуры и разработке социальных программ.