О подготовке к паводковому периоду рассказали в Актюбинской области

На совещании под председательством акима Актюбинской области Асхата Шахарова рассмотрели вопрос подготовки к паводковому периоду. Заместитель начальника департамента по ЧС Айбат Жанабергенов отметил, что на территории области провели 90 мероприятий направленные на защиту населенных пунктов и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

— В результате углубили дно и укрепили берега паводкоопасных рек протяженностью 16 километров. Очистили 46 километров арыков и каналов, построили и отремонтировали 21 километр защитных дамб, обустроили 8 километров водоотводных каналов и 3 километров ливневой канализации. На участках автомобильных дорог установили водопропускные сооружения, построили два и реконструировали шесть мостов, — сообщил Айбат Жанабергенов.

Айбат Жанабергенов отметил, что сейчас активно ведут работу по вывозу снега из населенных пунктов. Уже вывезли 48 тысяч кубометров снега.

Прогнозируется, что с января по март этого года температура воздуха будет выше нормы на 2 градуса, выше нормы будет и количество осадков.

— Паводок — это ежегодная проблема. Населенные пункты области, жилые массивы на территории города попадающие под угрозу подтопления определены. Деньги на противопаводковые работы выделили городу и районам. Надо держать все под строгим контролем, — сказал Асхат Шахаров.

По итогам совещания аким области поручил уполномоченным органам держать вопрос прохождения паводкового периода на особом контроле.

Напомним, в прошлом году в марте из-за паводка в Актобе разрушило дороги.