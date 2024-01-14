Автобус с 17 пассажирами слетел в кювет

Как сообщили в Telegram-канале Polisia.kz, авария произошла 13 января в 35 километрах от села Маканшы в Урджарском районе области Абай. 31-летний водитель коммерческого пассажирского автобуса не справился с рулевым управлением и с 17 пассажирами слетел в кювет. Причиной аварии стал сильный боковой ветер.

В результате ДТП в больницу обратились два человека. Автобус следовал из села Кабанбай Батыра в Алматы.

По факту назначили соответствующие экспертизы, по результатам которых примут процессуальное решение.