В детском саду жестоко избили ребёнка, об этом говорится в посте на Facebook-странице «Книга жалоб и предложений Атырау».

— В детском саду в посёлке Бейбарыс Махамбетского района Атырауской области дети разбудили спящего мальчика и избили его. Долгое время на плач ребенка никто не реагировал. Позже об этом узнали родители мальчика, который говорит с трудом. Родители уверены, что теперь у их сына Алиби будут «большие» проблемы со здоровьем. Воспитательница призналась, что в это время сидела с коллегами, — написали на странице.

В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что в настоящее время полиция допрашивает всех участников инцидента. Ведётся всестороннее расследование. Назначили экспертизу.