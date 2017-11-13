Минэнерго готовит приказ об увеличении предельной оптовой цены на голубое топливо почти на 10 %, сообщает сайт "Колеса". Иллюстративное фото из архива "МГ" Накануне на публичное обсуждение выложили проект приказа министра энергетики «Об утверждении предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке». Согласно документу, с 1 января по 31 марта 2018 года предельную цену предлагается установить в размере 38 701.67 тенге за тонну без учёта налога на добавленную стоимость. Сегодня голубое топливо в стране реализуется по 34 319 тенге за тонну без учёта НДС. И данная оптовая цена держится уже около полугода.