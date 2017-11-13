Иллюстративное фото из архива "МГ" Накануне на публичное обсуждение выложили проект приказа министра энергетики «Об утверждении предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке». Согласно документу, с 1 января по 31 марта 2018 года предельную цену предлагается установить в размере 38 701.67 тенге за тонну без учёта налога на добавленную стоимость. Сегодня голубое топливо в стране реализуется по 34 319 тенге за тонну без учёта НДС. И данная оптовая цена держится уже около полугода.