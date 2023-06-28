В «Казгидромете» рассказали, что в ближайшие трое суток на большей части Казахстана пройдут кратковременные дожди с грозами. Первого июля на западе страны ожидаются сильные дожди, возможен град. Ожидается постепенное повышение температуры воздуха:
  • на севере — до 25-30 градусов,
  • в центре — до 30-35 градусов,
  • на юге — до 33-38 градусов,
  • на юго-востоке — до 28-33 градусов,
  • на востоке — до 17-25 градусов,
  • на западе — до 25-30 градусов,
  • на юго-западе — до 33-38 тепла.
Ранее «Казгидромет» публиковал консультативный прогноз погоды на лето 2023 года. На большей части республики температура ожидается выше нормы.