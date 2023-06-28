- на севере — до 25-30 градусов,
- в центре — до 30-35 градусов,
- на юге — до 33-38 градусов,
- на юго-востоке — до 28-33 градусов,
- на востоке — до 17-25 градусов,
- на западе — до 25-30 градусов,
- на юго-западе — до 33-38 тепла.
