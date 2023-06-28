Педагог-исследователь Елена Дессерт советует родителям будущих первоклассников обратить особое внимание на психологическую готовность к школе. А именно на развитие памяти, словарный запас, умение анализировать, ориентироваться во времени и пространстве. Важно уметь находить место в коллективе сверстников, управлять своим поведением и поступками.

— Ребёнок должен знать фамилию и имя своё и родителей, свой возраст, домашний адрес, страну и город, в котором живёт. Времена года по их количеству, последовательности, основные приметы каждого. А также знать месяцы и дни недели, — говорит педагог.

Что должен и может знать и уметь ребёнок в 6-7 лет.

Внимание:

  • Заниматься каким-либо делом в течение 20-30 минут.
  • Находить сходства и отличия между предметами, картинками.
  • Выполнять работу по образцу. Например, с точностью воспроизводить на своём листе бумаги узор, копировать движения человека.
  • Легко играть в игры на внимательность, где требуется быстрота реакции. Например, называйте живое существо, но перед игрой обсудите правила: если ребенок услышит домашнее животное, то он должен хлопнуть в ладоши, если дикое – постучать ногами, если птица – помахать руками.

Математика:

  • Цифры от 0 до 10.
  • Прямой счёт от 1 до 10 и обратный счёт от 10 до 1.
  • Арифметические знаки: плюс, минус или равно.
  • Деление круга, квадрата на две, четыре части.
  • Ориентирование в пространстве и на листе бумаги.

Память:

  • Запоминание 10-12 картинок.
  • Пересказ по памяти стишков, скороговорок, пословиц, сказок.
  • Пересказ текста из 4-5 предложений.

Мышление:

  • Заканчивать предложение. Например, «река широкая, а ручей…».
  • Находить лишнее слово из группы слов.
  • Определять последовательность событий: что было сначала, а что – потом.
  • Находить несоответствия в рисунках.
  • Складывать пазлы без помощи взрослого.
  • Сложить из бумаги вместе со взрослым простой предмет: лодочку, кораблик.

Мелкая моторика:

  • Правильно держать в руке ручку, карандаш, кисть и регулировать силу их нажима при письме и рисовании.
  • Раскрашивать предметы и штриховать их, не выходя за контур.
  • Вырезать ножницами по линии, нарисованной на бумаге.
  • Выполнять аппликации по образцу.

Речь:

  • Составлять предложения из нескольких слов.
  • Понимать и объяснять смысл пословиц.
  • Составлять связный рассказ по картинке и серии картинок.
  • Выразительно рассказывать стихи с правильной интонацией.
  • Различать в словах буквы и звуки.

Окружающий мир:

  • Знать основные цвета, домашних и диких животных, птиц, деревья, грибы, цветы, овощи, фрукты и так далее.
  • Называть времена года, явления природы, перелетных и зимующих птиц, месяцы, дни недели, свои фамилию, имя и отчество, имена своих родителей и место их работы, свой город, адрес, какие бывают профессии.

