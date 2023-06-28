Педагог-исследователь Елена Дессерт советует родителям будущих первоклассников обратить особое внимание на психологическую готовность к школе. А именно на развитие памяти, словарный запас, умение анализировать, ориентироваться во времени и пространстве. Важно уметь находить место в коллективе сверстников, управлять своим поведением и поступками.
— Ребёнок должен знать фамилию и имя своё и родителей, свой возраст, домашний адрес, страну и город, в котором живёт. Времена года по их количеству, последовательности, основные приметы каждого. А также знать месяцы и дни недели, — говорит педагог.
Что должен и может знать и уметь ребёнок в 6-7 лет.
Внимание:
- Заниматься каким-либо делом в течение 20-30 минут.
- Находить сходства и отличия между предметами, картинками.
- Выполнять работу по образцу. Например, с точностью воспроизводить на своём листе бумаги узор, копировать движения человека.
- Легко играть в игры на внимательность, где требуется быстрота реакции. Например, называйте живое существо, но перед игрой обсудите правила: если ребенок услышит домашнее животное, то он должен хлопнуть в ладоши, если дикое – постучать ногами, если птица – помахать руками.
Математика:
- Цифры от 0 до 10.
- Прямой счёт от 1 до 10 и обратный счёт от 10 до 1.
- Арифметические знаки: плюс, минус или равно.
- Деление круга, квадрата на две, четыре части.
- Ориентирование в пространстве и на листе бумаги.
Память:
- Запоминание 10-12 картинок.
- Пересказ по памяти стишков, скороговорок, пословиц, сказок.
- Пересказ текста из 4-5 предложений.
Мышление:
- Заканчивать предложение. Например, «река широкая, а ручей…».
- Находить лишнее слово из группы слов.
- Определять последовательность событий: что было сначала, а что – потом.
- Находить несоответствия в рисунках.
- Складывать пазлы без помощи взрослого.
- Сложить из бумаги вместе со взрослым простой предмет: лодочку, кораблик.
Мелкая моторика:
- Правильно держать в руке ручку, карандаш, кисть и регулировать силу их нажима при письме и рисовании.
- Раскрашивать предметы и штриховать их, не выходя за контур.
- Вырезать ножницами по линии, нарисованной на бумаге.
- Выполнять аппликации по образцу.
Речь:
- Составлять предложения из нескольких слов.
- Понимать и объяснять смысл пословиц.
- Составлять связный рассказ по картинке и серии картинок.
- Выразительно рассказывать стихи с правильной интонацией.
- Различать в словах буквы и звуки.
Окружающий мир:
- Знать основные цвета, домашних и диких животных, птиц, деревья, грибы, цветы, овощи, фрукты и так далее.
- Называть времена года, явления природы, перелетных и зимующих птиц, месяцы, дни недели, свои фамилию, имя и отчество, имена своих родителей и место их работы, свой город, адрес, какие бывают профессии.
