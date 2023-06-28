Педагог-исследователь Елена Дессерт советует родителям будущих первоклассников обратить особое внимание на психологическую готовность к школе. А именно на развитие памяти, словарный запас, умение анализировать, ориентироваться во времени и пространстве. Важно уметь находить место в коллективе сверстников, управлять своим поведением и поступками.

— Ребёнок должен знать фамилию и имя своё и родителей, свой возраст, домашний адрес, страну и город, в котором живёт. Времена года по их количеству, последовательности, основные приметы каждого. А также знать месяцы и дни недели, — говорит педагог.

Что должен и может знать и уметь ребёнок в 6-7 лет.

Внимание:

Заниматься каким-либо делом в течение 20-30 минут.

Находить сходства и отличия между предметами, картинками.

Выполнять работу по образцу. Например, с точностью воспроизводить на своём листе бумаги узор, копировать движения человека.

Легко играть в игры на внимательность, где требуется быстрота реакции. Например, называйте живое существо, но перед игрой обсудите правила: если ребенок услышит домашнее животное, то он должен хлопнуть в ладоши, если дикое – постучать ногами, если птица – помахать руками.

Математика:

Цифры от 0 до 10.

Прямой счёт от 1 до 10 и обратный счёт от 10 до 1.

Арифметические знаки: плюс, минус или равно.

Деление круга, квадрата на две, четыре части.

Ориентирование в пространстве и на листе бумаги.

Память:

Запоминание 10-12 картинок.

Пересказ по памяти стишков, скороговорок, пословиц, сказок.

Пересказ текста из 4-5 предложений.

Мышление:

Заканчивать предложение. Например, «река широкая, а ручей…».

Находить лишнее слово из группы слов.

Определять последовательность событий: что было сначала, а что – потом.

Находить несоответствия в рисунках.

Складывать пазлы без помощи взрослого.

Сложить из бумаги вместе со взрослым простой предмет: лодочку, кораблик.

Мелкая моторика:

Правильно держать в руке ручку, карандаш, кисть и регулировать силу их нажима при письме и рисовании.

Раскрашивать предметы и штриховать их, не выходя за контур.

Вырезать ножницами по линии, нарисованной на бумаге.

Выполнять аппликации по образцу.

Речь:

Составлять предложения из нескольких слов.

Понимать и объяснять смысл пословиц.

Составлять связный рассказ по картинке и серии картинок.

Выразительно рассказывать стихи с правильной интонацией.

Различать в словах буквы и звуки.

Окружающий мир:

Знать основные цвета, домашних и диких животных, птиц, деревья, грибы, цветы, овощи, фрукты и так далее.

Называть времена года, явления природы, перелетных и зимующих птиц, месяцы, дни недели, свои фамилию, имя и отчество, имена своих родителей и место их работы, свой город, адрес, какие бывают профессии.

Ранее специалист называла топ книг, которые стоит прочитать ребёнку на каникулах.