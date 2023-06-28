По Казахстану прогнозируют дожди с грозами.
- В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +22..+24 градусов, ночью похолодает до +12..+14 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
- В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +32..+34 градусов, ночью +18..+20 градусов. Ветер до 6 метров в секунду.
- В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +27..+29 градусов. Ночью похолодает до +14..+16 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
- В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +30..+32 градусов, ночью опустятся до +20..+22 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
- В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +26..+28 градусов, ночью похолодает до +17..+19 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.