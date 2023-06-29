В антикоррупционной службе сообщили о завершении досудебного расследования в отношении семерых сотрудников патрульной полиции Алматы и Алматинской области. Их подозревают в неоднократном получении взяток.
— Незаконное денежное вознаграждение полицейские получали за непривлечение к административной ответственности граждан, нарушивших правила дорожного движения. Кроме того, инспекторы обманным путём завладели деньгами граждан, фактически не совершавших правонарушений на дорогах, — говорится в сообщении.
Материалы уголовного дела направили в суд.