По информации пресс-службы управления физической культуры и спорта по ЗКО, спортсмен из Бурлинского района Темирлан Кольбай в очередной раз отметился на пьедестале почета.

Так, на прошедшем в Абайской области чемпионате Республики по самбо среди взрослых ТЕмирлан Кольбай завоевал золотую медаль.

На чемпионате Республики Казахстан по спортивному самбо и боевому самбо среди взрослых соревновались в весовой категории мужчины +98 кг, женщины +80 кг.

В последний день соревнований по самбо в этом супертяжелом весе +95 кг Темирлан Кольбай поднялся на пьедестал победы.

В целом по итогам чемпионата западноказахстанские спортсмены завоевали пять золотых, три серебряных, шесть бронзовых медалей и заняли первое место в общекомандном зачете.

Напомним, в ноябре прошлого года Темирлан Кольбай стал победителем турнира по самбо в программе Всемирных игр боевых искусств в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Ему не было равных в соревнованиях по спортивному самбо среди мужчин в весовой категории свыше 88 кг.