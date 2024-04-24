По данным аналитического портала Ranking.kz, за первый квартал этого года услугами такси в РК воспользовалось 13,9 миллиона пассажиров.

В региональном разрезе больше всего пассажиров перевезли такси в Алматы, Астане и Карагандинской области.

Меньше всего официальными услугами такси пользовались в Жетысуской, Атырауской и Алматинской областях.

По подсчетам аналитиков, сразу в 9 из 20 регионов страны пассажироперевозки в секторе сократились по сравнению с 2023 годом. Наибольшее уменьшение численности пассажиров было отмечено в Атырауской области. Всего 290,8 тысячи человек, против заметных 3,4 миллиона человек годом ранее. Одна из причин такого сокращения — паводки, которые пришлись на северные регионы страны.

По официальным данным, доход от перевозок такси в РК достиг двух миллиардов тенге, против 1,4 миллиарда тенге годом ранее. Рост в стоимостном выражении составил 46,5%.

Наибольший доход от перевозок такси был зафиксирован в Карагандинской области: 790,4 миллиона тенге, против 567,9 миллиона тенге годом ранее. Далее идут Астана и Алматы.

Что касается цен, по итогам марта 2024 года проезд в такси подорожал на 0,6% за месяц и на 12,3% за год. В месячной динамике рост цен был отмечен только в Алматы и Астане. В остальных регионах цены остались на том же уровне.

В годовой динамике наибольшее удорожание было зафиксировано в Алматы. Далее идут Актюбинская область и Шымкент. Наименьший годовой рост цен был отмечен в Мангистауской области. В Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях цены остались на уровне прошлого года.

На 16 апреля текущего года в РК, по данным Numbeo, стоимость поездки в такси в среднем составила 0,67 долларов США за км, за что стране присвоили 73-е место по дороговизне из 95. Это самая высокая цена среди стран СНГ, участвующих в рейтинге.

Для сравнения: тариф в Азербайджане составил 0,59 долларов США за км, в России — 0,32 долларов, в Беларуси — 0,31 долларов, в Армении, Украине и Узбекистане — по 0,3 доллара США.

Самые высокие тарифы были зафиксированы в Швейцарии (4,39 долл. США за км), Кувейте (3,25 долл. США) и на Ямайке (3,23 долл. США), а самый низкий — на Филиппинах (всего 0,25 долл. США за км).

