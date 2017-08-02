Эпидемиологи провели акцию на центральном рынке Уральска. Любой желающий мог бесплатно проверить овощи, фрукты, а также бахчевые культуры на превышение нитратов и пестицидов, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Как рассказала руководитель отдела за соблюдением требований технического регламента департамента охраны общественного здоровья ЗКО Ментай СУЛТАШЕВА, акцию «Выбирай безопасный продукт» они проводят впервые по поручение комитета охраны общественного здоровья.
— Провести определенные анализы методом экспресс-исследования могут все желающие потребители и продавцы, кроме того в течение дня мы будем проводить исследование в лаборатории департамента охраны общественного здоровья. Продукция, которая была отобрана на исследование, в основном выращена в нашей области местным населением, но есть и привозная, — пояснила Ментай СУЛТАШЕВА.
Ментай СУЛТАШЕВА отметила, что ими было отобрано 15 образцов. По результатам проведенной проверки 10 образцов полностью соответствовали нормам, в основном это огурцы, морковь, картофель, помидоры и яблоки. Также на проверку были заявлены арбузы и дыни.
— Я владелец КХ «Ак булак», которое находится в Тайпаке. Занимаюсь выращиванием арбузов с 1992 года, а продаю их на рынке в Уральске. В своей продукции я уверен, никогда не добавляю селитру, поэтому с легкостью могу дать образы на исследование. На мои арбузы еще никто не жаловался, — сообщил Адильбек КУСПАЕВ.
Тем не менее превышение нормы нитратов было обнаружено в арбузах КХ «Ак булак», однако, как заверили эпидемиологи, оно совсем незначительное. В пробах других арбузов, привезенных из Тайпака, нитраты превышали норму вдвое. Впрочем, как и в дынях, привезенных из Индера Атырауской области.
Как отметила Ментай СУЛТАШЕВА, в арбузах содержание нитратов не дорлжно превышать 60 мг/кг, а в дынях не более 90.
— При проведении акции мы не имеем права конфисковывать и снимать с реализации продукцию, которая не соответствует нормам. Единственное, что мы можем — предупреждать население, — рассказала Ментай СУЛТАШЕВА.
Как заявила Ментай СУЛТАШЕВА, если съесть арбуз с небольшим превышением нитратов, то на организм человека это никак не повлияет, но если постоянно питаться такими продуктами, то организм человека будет давать сбой, и это может привести к отравлению.
Местный житель Аслан рассказал, что такие акции нужно проводить почаще.
— Вот пришел на рынок за картофелем. Сейчас проверю его на наличие пестицидов и нитратов. Почаще бы делали такие акции, чтобы знать хорошие ли мы овощи покупаем или травим себя. Ведь не будешь бегать после каждой покупки и проводить такие анализы. Еще бы не только проверяли, а недобросовестных торговцев убирали бы с рынка, тогда и население было бы здоровее, — заявил покупатель Аслан.
Стоит отметить, что департамент охраны общественного здоровья по ЗКО на сегодняшний день проверяет продукцию в супермаркетах города. Если будут выявлены нарушения, продукция будет снята с продажи.
Фото Медета МЕДРЕСОВА