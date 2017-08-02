Как рассказала руководитель отдела за соблюдением требований технического регламента департамента охраны общественного здоровья ЗКО Ментай СУЛТАШЕВА, акцию «Выбирай безопасный продукт» они проводят впервые по поручение комитета охраны общественного здоровья. — Провести определенные анализы методом экспресс-исследования могут все желающие потребители и продавцы, кроме того в течение дня мы будем проводить исследование в лаборатории департамента охраны общественного здоровья. Продукция, которая была отобрана на исследование, в основном выращена в нашей области местным населением, но есть и привозная, — пояснила Ментай СУЛТАШЕВА. Ментай СУЛТАШЕВА отметила, что ими было отобрано 15 образцов. По результатам проведенной проверки 10 образцов полностью соответствовали нормам, в основном это огурцы, морковь, картофель, помидоры и яблоки. Также на проверку были заявлены арбузы и дыни. — Я владелец КХ «Ак булак», которое находится в Тайпаке. Занимаюсь выращиванием арбузов с 1992 года, а продаю их на рынке в Уральске. В своей продукции я уверен, никогда не добавляю селитру, поэтому с легкостью могу дать образы на исследование. На мои арбузы еще никто не жаловался, — сообщил Адильбек КУСПАЕВ. Тем не менее превышение нормы нитратов было обнаружено в арбузах КХ «Ак булак», однако, как заверили эпидемиологи, оно совсем незначительное. В пробах других арбузов, привезенных из Тайпака, нитраты превышали норму вдвое. Впрочем, как и в дынях, привезенных из Индера Атырауской области. Как отметила Ментай СУЛТАШЕВА, в арбузах содержание нитратов не дорлжно превышать 60 мг/кг, а в дынях не более 90. — При проведении акции мы не имеем права конфисковывать и снимать с реализации продукцию, которая не соответствует нормам. Единственное, что мы можем — предупреждать население, — рассказала Ментай СУЛТАШЕВА. Как заявила Ментай СУЛТАШЕВА, если съесть арбуз с небольшим превышением нитратов, то на организм человека это никак не повлияет, но если постоянно питаться такими продуктами, то организм человека будет давать сбой, и это может привести к отравлению. Местный житель Аслан рассказал, что такие акции нужно проводить почаще. — Вот пришел на рынок за картофелем. Сейчас проверю его на наличие пестицидов и нитратов. Почаще бы делали такие акции, чтобы знать хорошие ли мы овощи покупаем или травим себя. Ведь не будешь бегать после каждой покупки и проводить такие анализы. Еще бы не только проверяли, а недобросовестных торговцев убирали бы с рынка, тогда и население было бы здоровее, — заявил покупатель Аслан. Стоит отметить, что департамент охраны общественного здоровья по ЗКО на сегодняшний день проверяет продукцию в супермаркетах города. Если будут выявлены нарушения, продукция будет снята с продажи.