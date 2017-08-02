Как рассказал директор Атырауского осетроводного завода Рашид Калидуллин, главное отличие выпуска мальков в этом году в том, что рыбоводы одновременно выпустили сразу три партии мальков. Мальки из первой партии уже достигли веса в 17-18 граммов. Это при том, что стандартом установлен нижний предел массы в 3 грамма. Мальки из второй партии достигли веса в 6-7 граммов, из третьей - 3,5 грамма. Всего в реку Урал было выпущено более трех с половиной миллионов мальков осетра. Это был последний в этом году выпуск рыбной молоди с данного завода. - Выпуск мальков произвели с небольшой задержкой, в планах было сделать это в середине июля, но на заводе решили немного подержать, чтобы мальки достигли большей массы, что положительно повлияет на их выживаемость в естественной среде, - рассказал Рашид Калидуллин. Жаркая погода, установившаяся в регионе, не помешала рыбоводам выполнить план, на всех прудах установленные насосы работали в полную силу, обеспечивая циркуляцию воды для поддержания оптимальной температуры на уровне 24-26 градусов.

yhe2lkx6U3s