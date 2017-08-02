Иллюстративное фото из архива "МГ" Акция «Дорога в школу» проходит уже десятый год. О ее старте сообщили в городском отделе образования. Специалисты обращаются ко всем бизнес-структурам и призывают предпринимателей активно принимать участие в акции. К слову, в прошлом году помощь была оказана 4000 учащимся, на общую сумму 38 миллионов тенге. 6 миллионов из них удалось собрать именно благодаря бизнесменам и неравнодушным гражданам. Акция будет проходить в течение двух месяцев. - Хотелось бы обратиться к родителям, для получения помощи необходимо подойти к директорам школ. Помощь будут оказывать и тем, кто идет в первый класс. Директора в рамках бюджета и через спонсоров будут оказывать посильную помощь - приобретение школьных принадлежностей и одежды. Учебники покупать не нужно, они уже есть и будут выдаваться бесплатно, - сообщила заместитель руководителя городского отдела образования Батика ПАЙДИНА.