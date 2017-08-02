Прокуратура ЗКО уже внесла апелляционную жалобу по оправдательному приговору в отношении мужчин, которых ранее приговорили к тюремному сроку за убийство и сожжение человека, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Заместитель прокурора ЗКО Александр ЦУРАНКОВ рассказал, что прокурор в своей апелляционной жалобе заявил о том, что подсудимые и их адвокаты нарушили процессуальный порядок в суде. - Некоторые подробности личной жизни и подробности следствия рассказывать в присутствии присяжных заседателей было нельзя. Все сказанное подсудимыми повлияло на решение присяжных и на итог судебного разбирательства, - пояснил Александр ЦУРАНКОВ. Напомним, 9 февраля 2017 года специализированный суд по уголовным делам признал Хватова и Калашникова виновными в убийстве 45-летнего Берика ИМАНОВА. По версии следствия, подсудимые сначала избили мужчину, затем оттащили в сарай, где подожгли. Позже Калашников совершил кражу из продуктового магазина. Калашникову суд назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а Хватову - 18 лет. Однако 14 июля 2017 года вердиктом присяжных заседателей Хватов и Калашников были признаны невиновными в совершении убийства.