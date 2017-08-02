По сообщению пресс-службы ДВД Атырауской области, водитель автомобиля марки "Мазда" направлялся по проспекту Азаттык. На пересечении с ул. Молдагалиева он врезался в столб, на котором была установлена камера видеонаблюдения ЦОУ ДВД. - Водитель получил незначительные травмы и был госпитализирован в областную больницу, откуда его отпустили домой. В настоящее время выясняется сумма ущерба, причиненного ДВД, - сообщили в пресс-службе. - В момент совершения ДТП водитель был в состоянии алкогольного опьянения. После установления ущерба будет принято процессуальное решение, материалы дела направят в специализированный административный суд.