Иллюстративное фото из архива "МГ" В Казахстане с 30 июня по 6 июля зарегистрировано 76 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции, передает МВК по нераспространению COVID-19. - В ЗКО было зарегистрировано за этот период семь летальных случаев от коронавирусной инфекции: 79-летний, 65-летний и 52-летний мужчины и женщины 78 лет, 77 лет и двое женщин 68 лет, - пояснили в МВК по нераспространению COVID-19. Всего в Казахстане зарегистрировано 264 случая с летальным исходом, в ЗКО зарегистрировано 17 умерших от коронавирусной инфекции. Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению короновирусной инфекции, за прошедшие сутки в республике было зарегистрировано 1109 новых случаев заболевания COVID-19, из них 460 симптомных носителей, 649 бессимптомных носителей. - В Западно-Казахстанской области за прошедшие сутки было зарегистрировано 128 новых случаев COVID-19, 102 человека переносят болезнь без явных клинических проявлений, - отметили в МВК по нераспространению коронавирусной инфекции. Всего стране подтверждено 49 683 случая коронавирусной инфекции, в ЗКО - 3423 случая. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.