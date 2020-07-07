Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции, всего в Казахстане с 30 июня по 6 июля этого года зарегистрировано 76 летальных случаев от COVID-19. - В Атырауской области было зарегистрировано за этот период семь летальных случаев от коронавирусной инфекции. Это четыре женщины, двоим из них было по 73 года, одной - 48 лет и еще одной - 40 лет, также от ковида умерли трое мужчин - 69 лет, 57 лет и 55 лет, - отметили в МВК по нераспространению COVID-19. За прошедшие сутки в Атырау был зарегистрирован 101 новый случай заболевания COVID-19, из них 94 человека являются бессимптомными носителями болезни, - сообщили в МВК. - Всего по области зарегистрировано 5892 случая COVID-19. Итого в Казахстане зарегистрировано 264 случая с летальным исходом, в Атырауской области 28 случаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.