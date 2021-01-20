По информации пресс-службы управления полиции города Уральск, 18 января этого года сотрудники криминальной полиции задержали женщину, которая занималась карманными кражами на территории областного центра. – В период с 8 по 18 января 30-летняя женщина совершила семь карманных краж в общественном транспорте. Предметом посягательства являлись деньги, портмоне, банковские карты, удостоверения личности. С банковских карт она снимала деньги и тратила на свои нужды. Сама женщина является уроженкой Актюбинской области. В данный момент она задержана и водворена в изолятор временного содержания. В отношении нее начато досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража", - сообщили в полиции. К слову, женщина ранее была судима за совершение аналогичных преступлений.