Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 27-летний мужчина познакомился с девушкой в развлекательном центре и пригласил ее домой, а вслед за ними приехали еще двое мужчин. – Девушка открыла им дверь, мужчины избили хозяина и открыто похитили ноутбук, телефон и золотые изделия на общую сумму один миллион тенге. Имея единственную зацепку - имя девушки - сотрудники полиции установили данные всех участников преступления. Ими оказались жители Атырауской области. Полицейские незамедлительно выехали в Атырау и задержали троих подозреваемых в съемной квартире, где они скрывались, - рассказали в полиции. По данному факту ведется расследование.