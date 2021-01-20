Таким образом планируется улучшить эффективность работы мониторинговых групп, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Отслеживать массовое скопление уральцев власти планируют через сотовую связь Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в мониторинговой группе г.Уральск, в целях улучшения эффективности работы мониторинговых групп ведутся переговоры с операторами сотовой связи "Билайн", "Ксел", "Теле2", "Алтел" о предоставлении доступа к карте перемещения абонентов для выявления массового скопления людей. Напомним, в Уральске с 21 января вступит в силу постановление и.о. главного государственного санитарного врача Уральска Розы Хасеновой, согласно которому рынки и ТРЦ не будут работать в воскресенье.