Экс-глава Минздрава Биртанов задержан по подозрению в растрате денег в крупном размере Фото из архива"МГ" Как сообщил адвокат экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова Дмитрий Куряченко, подзащитному продлили срок ареста до четырёх месяцев. Это значит, что под домашним арестом он будет находиться до 28 февраля 2021 года. - Вчера прошло заседание суда. Было принято решение продлить срок ареста до конца февраля, – сообщил адвокат бывшего министра здравоохранения Дмитрий Куряченко. В городском суде Нур-Султана отказались подтвердить информацию, сославшись на то, что материалы досудебного расследования не подлежат разглашению. Напомним, 25 июня этого года Елжан Биртанов согласно указу президента Казахстана был освобожден от должности министра здравоохранения. Ранее Елжан Биртанов объяснил причину своей отставки. На тот момент экс-министр здравоохранения заболел коронавирусом. По его словам, он нуждался в дополнительном лечении из-за осложнения в виде пневмонии. Новым главой Минздрава стал Алексей Цой, который занимает этот пост по настоящее время. Позже стало известно, что Елжан Биртанов был задержан по подозрению в растрате денег в крупном размере. С 7 ноября 2020 года он находится под домашним арестом.