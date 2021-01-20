QORJYN, "Алишер", магазин "Самал", - отметил он.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации мониторинговой группы в Уральске, с начала этого года было выявлено 8 нарушений режима работы. - Все выявленные нарушения были зафиксированы и переданы в управление санитарно-эпидемиологического контроля г.Уральск для принятия соответствующих мер, - отметили в мониторинговой группе. - К тому же были выявлены шесть нарушений в общественном транспорте. Был проведён мониторинг социальных сетей, объявлений в газетах, где был выявлен факт нарушения в рестобаре Siberia (на регулярной основе данный рестобар функционировал в режиме ночного клуба). По прибытию в рестобар информация подтвердилась. К слову, в мониторинговой группе проинформировали, что за нарушение карантинных мер, специализированным межрайонным экономическим судом была приостановлена деятельность 6 объектов на 3 месяца: кафе «Гәкку», ресторан «Альбина+», кафе «Марсель», банкетный зал «Айзат», ресторан «Мақпал», ресторан «Аделя». Также были направлены дела в специализированный межрайонный экономический суд о нарушении карантинных мер таких заведений, как ресторан «Айбат», банкетный зал «Юбилейный», караоке-бар «Алгабас», кафе-бар «Байтерек». Между тем, на заседании оперштаба аким города Уральска Абат Шыныбеков пояснил, что сейчас уральцы гораздо реже нарушают карантин и отмечают свадьбы, садака и юбилеи. - Но тем не менее, карантин нарушили такие заведения, как "Восточная сказка, "Ай-Луна", GOLD, "Али", спортивный клуб, интернет-кафе, "Аль-Фараби",Со слов градоначальника, в настоящее время создано в городе 20 мониторинговых групп, в них работает 237 человек, из них 30 - волонтеры. - 50 членам мониторинговой группы мы выдали денежное вознаграждение за работу в размере 30% от месячной заработной платы. Сейчас рассматриваем вопрос денежного вознаграждения волонтеров, - заключил Абат Шыныбеков. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.