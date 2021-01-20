Всего за 2020 год к уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений осудили 58 человек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Названы условия для условно-досрочного освобождения коррупционеров По информации руководителя антикоррупционной службы ЗКО Рустама Акмырзаева, за 2020 год в области зарегистрировано 91 коррупционное преступление, тогда как в прошлом году было выявлено 111 правонарушений. – Среди них основную массу составляют факты взяточничества – 73 факта, а также хищение и мошенничество – 17 фактов. Всего в производстве находилось 118 коррупционных уголовных дел, из которых 101 направлено в суд. Осуждено 58 человек, из которых четверых приговорили к лишению свободы, двоих – к ограничению свободы и 52 человека должны выплатить штраф, общая сумма которых составила 33 миллиона тенге. Общий ущерб по оконченным уголовным делам составил 1 миллиард тенге, из которых возмещено 912 миллионов тенге, - рассказал Рустам Акмырзаев. В 2020 году к уголовной ответственности привлечено три первых руководителя, из них двое областного и один районного уровней. – Так, приговором суда к штрафу в 6 миллионов тенге приговрен начальник департамента по делам обороны области полковник Марат Есенов, который получил от своего подчиненного взятку в размере 200 тысяч тенге за продвижение по службе и дальнейшее покровительство. В суд направлено уголовное дело в отношении руководителя областного управления и его пособника, которые в октябре 2020 года получили от директора ТОО взятку в размере 7,8 миллиона тенге за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по поставке оборудования по ранее заключенному договору государственных закупок на общую на сумму 78 миллионов тенге. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения «содержание под стражей». К 4,5 года ограничения свободы приговорен бывший руководитель отдела строительства Теректинского района Мулдашев, который, злоупотребляя полномочиями, принял невыполненные работы на объектах строительства электроснабжения в селах Жана Омир и Токпай, затем произвел оплату. Тем самым государству причинен ущерб в сумме 43,4 миллиона тенге, - заявил Рустам Акмырзаев. К слову, по данным главного антикоррупционщика области, в 2020 году наибольшее количество коррупционных преступлений совершили сотрудники правоохранительных органов. – Таких фактов выявлено 40. 15 сотрудников привлечены к уголовной ответственности. За получение взяток осуждены 11 сотрудников батальона патрульной полиции, по одному сотруднику управления полиции г.Уральск и миграционной службы. Также изобличены два сотрудника департамента экономических расследований ЗКО за мошенничество с использованием служебного положения. Сотрудники правоохранительных органов наделены особыми полномочиями и совершение ими преступлений характеризуется повышенной общественной опасностью, - добавил Рустам Акмырзаев.    