Мошенник представился сотрудником службы безопасности одного из банков, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Мошенник оформил на жительницу Актобе кредит на 1,2 миллиона тенге На территории области активизировались мошенники, которые представляются сотрудниками банков и пытаются украсть деньги. В большинстве случаев схема проста – они выманивают sms-коды и другую конфиденциальную информацию о счетах и картах, предупреждают полицейские. С подобным видом мошенничества столкнулась 53-летняя жительница города. С неизвестного мобильного номера звонил незнакомый человек, представившись сотрудником «службы безопасности» банка. Злоумышленник уверил, что мошенники пытаются взломать ее счет, и чтобы они не смогли этого сделать, порекомендовал ей просто озвучить код из СМС-сообщения. Получив код, мошенник оформил 2 кредита. В общей сложности ущерб составил 1 миллион 250 тысяч тенге. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество». - Чтобы избежать плачевных случаев, никому, даже сотруднику банка, нельзя говорить SMS-код и другую персональную информацию касательно личных счетов и карт. Если возникают хотя бы малейшие сомнения ни в коем случае не стоит предпринимать какие-либо действия и не стоит подтверждать операции, - рассказал начальник ДП Актюбинской области Атыгай Арыстанов. - Помните, что банки и платежные системы никогда не присылают писем и не звонят на телефоны своих клиентов с просьбой предоставить им данные счетов. Все необходимые для пресечения хищений сведения у банков имеются.