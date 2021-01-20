На территории области активизировались мошенники, которые представляются сотрудниками банков и пытаются украсть деньги. В большинстве случаев схема проста – они выманивают sms-коды и другую конфиденциальную информацию о счетах и картах, предупреждают полицейские. С подобным видом мошенничества столкнулась 53-летняя жительница города. С неизвестного мобильного номера звонил незнакомый человек, представившись сотрудником «службы безопасности» банка. Злоумышленник уверил, что мошенники пытаются взломать ее счет, и чтобы они не смогли этого сделать, порекомендовал ей просто озвучить код из СМС-сообщения. Получив код, мошенник оформил 2 кредита. В общей сложности ущерб составил 1 миллион 250 тысяч тенге. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество». - Чтобы избежать плачевных случаев, никому, даже сотруднику банка, нельзя говорить SMS-код и другую персональную информацию касательно личных счетов и карт. Если возникают хотя бы малейшие сомнения ни в коем случае не стоит предпринимать какие-либо действия и не стоит подтверждать операции, - рассказал начальник ДП Актюбинской области Атыгай Арыстанов. - Помните, что банки и платежные системы никогда не присылают писем и не звонят на телефоны своих клиентов с просьбой предоставить им данные счетов. Все необходимые для пресечения хищений сведения у банков имеются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.